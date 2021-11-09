Татарстанцы могут поделиться идеями по повышению эффективности раздельного сбора мусора в регионе

Жители Татарстана приглашаются к участию во всероссийском опросе, посвященном отношению россиян к раздельному накоплению и сбору ТКО на территории страны. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Так, татарстанцы могут рассказать, пользуются ли они раздельным сбором мусора, какие сложности при этом возникают, какие условия созданы в регионе для этих целей. Также принимаются предложения о повышении эффективности данного метода на территории РТ.

Фото: Максим Платонов

Опрос можно пройти по ссылке. Его результаты планируют использовать для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления и сбора ТКО.

В прошлом месяце сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Диана Жиленкова