Казанцы могут записаться на бесплатную консультацию по разрешению семейных конфликтов

В Казани объявили записать на бесплатную консультацию по решению семейных конфликтов, которая пройдет 19 ноября во Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Об этом сообщают в мэрии города.

За поддержкой могут обратиться дети-сироты, приемные дети, родители и опекуны детей-инвалидов. Советы медиатора будут даваться в Центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

Фото: pixabay.com

Консультации пройдут с 11:00 до 15:00 по адресу: ул.Кулахметова, 21. Записаться на них можно по телефону +7(843)512-43-80. до 15 ноября.

Весной этого года бесплатную психологическую помощь получили и казанские предприниматели. Так, любой желающий мог рассказать специалистам о своих рабочих проблемах и понять, куда двигаться дальше.

Диана Жиленкова