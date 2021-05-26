Казанским предпринимателям окажут бесплатную психологическую помощь

Сегодня, 26 мая, сервис аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» и сервис онлайн-психотерапии «Ясно» запустит проект помощи предпринимателям «Бестревожная кнопка». Бизнесмены смогут получить бесплатную психологическую помощь.

В YouTube пройдет стрим, в котором любой желающий предприниматель сможет рассказать специалистам о своих рабочих проблемах и понять, куда двигаться дальше. Личные мини-консультации дадут психотерапевт сервиса «Ясно» и бухгалтер и юрист сервиса «Кнопка». Задать интересующий вопрос можно либо в комментариях в чате трансляции на Youtube, либо присоединиться к беседе через Zoom.

Фото: pixabay.com

Эфир стартует в 10.30. Психотерапевт сервиса «Ясно» Марина Руфанова и HR-директор «Кнопки» Наталия Шорохова расскажут, почему руководство компаний должно обращать внимание на состояние сотрудников, как понять, что вашим сотрудникам нужна помощь, из-за чего появляется профессиональное выгорании и что делать, если сотрудник больше не эффективен.

С 11.00 Руфанова проведет консультацию в прямом эфире. С 12.00 обратиться за помощью можно будет к технологу юристов Алисе Данченко. В 13.00 предпринимателей проконсультирует бухгалтер-консультант Алексей Николайчук.



«Кнопка» — сервис, занимающийся бухгалтерским и юридическим обслуживанием, а также личным ассистированием предпринимателей.

«Ясно» — это первый в России сервис видео-консультаций с психотерапевтами, которым можно пользоваться из любого места и с любого устройства.