В Казани откроется выставка «Белая роза» — она посвящена антифашистскому движению

Сегодня в Казани откроется выставка «Белая роза», посвященная антифашистскому движению. Открытие экспозиции приурочено к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма и к Году Германии в России. Об этом сообщается в исполкоме города.

Посетители выставки смогут ознакомиться с материалами на немецком и русском языках о молодежных движениях Германии в годы становления Третьего рейха. Также экспозиция рассказывает о трех студентах-антифашистах на Восточном фронте и многом другом. Открытие состоится в 10:30 в Национальной библиотеке Татарстана.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в столице РТ открылась выставка турецких художников. Организаторами выступили Генеральное консульство Турции в Казани и Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Диана Жиленкова