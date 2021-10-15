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В центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка турецких художников

01:33, 15.10.2021
В центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка турецких художников
Фото: kzn.ru

20 октября в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка современных турецких художников «Анатолийский бриз», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выставка организована Генеральным консульством Турции в Казани совместно с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль. Открытие выставки заполировано на 16:00.

С 12 по 19 октября в центре «Эрмитаж-Казань» проходит неделя Китая. Для посетителей открыта выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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