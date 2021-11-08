В Минпросвещения назвали 15 регионов, находящихся на особом контроле в вопросе безопасности детей
В этом году 15 регионов России привлекли к себе особое внимание в вопросе детской безопасности. Об этом сообщила глава департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.
В числе этих субъектов Марий Эл, Забайкальский и Пермский края, Вологодская, Ивановская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Челябинская области и Москва.
Упомянутые регионы находятся на особом контроле у ведомств в связи с такими рисками для детей, как нападения на общеобразовательные организации, угрозы применения огнестрельного оружия, нанесение побоев и суициды, передает ТАСС.
Как отметила Фальковская, совместно с различными ведомствами власти отрабатывают различные системы профилактики. Она добавила, что подобная работа требует системной координационной постоянной работы.
Сегодня в Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к террористическим действиям. По мнению Ларисы Фальковской, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики.
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