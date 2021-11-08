Экс-президента Грузии перевели в тюремную больницу

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

До этого политик объявил голодовку. Его перевели из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 во избежание ухудшения состояния здоровья и из-за возросшей опасности. В заявлении службы добавили, что дополнительные сведения будут предоставляться поэтапно.

Голодовку Саакашвили объявил 1 октября после того, как его задержали на родине. При задержании он сопротивления не оказывал, к политику не применяли силу. Незадолго до этого он заявил о своем возвращении в Грузию спустя 8 лет.

Диана Жиленкова