Пенсии в России сокращаются 8 месяцев подряд

Уже 8 месяцев подряд, с февраля по сентябрь, реальные пенсии россиян сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Происходит это на фоне высокой инфляции. В январе 2021 года средний размер пенсии вырос на 0,4%, затем началось падение. В феврале пенсии сократились на 0,1% в сравнении с тем же периодом 2020 года, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%. В июне размер пенсии упал на 1%, в июле — на 0,9%, в августе также — на 1%, а в сентябре уже — на 1,8%.

В Росстате отметили, что в приведенные данные не включена единовременная денежная выплата на сумму 10 тысяч рублей, которую пенсионеры получали в августе по указу президента России Владимира Путина.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что правительство России выделит больше 134 млрд рублей на доплаты к пенсии ниже прожиточного минимума.



Дарья Акимова