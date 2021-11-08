Воронков из «Ак Барса» выбран капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

Нападающий ХК «Ак Барс» Дмитрий Воронков назначен капитаном сборной России по хоккею на первый этап Евротура в сезоне Кубок Карьяла. Ассистентами выбраны Марат Хуснутдинов и Александр Никишин.



— Я готов выполнять роль капитана. Ни с кем не общался, только сейчас узнал, — прокомментировал свое назначение Воронков.

О выборе казанского хоккеиста капитаном сборной России по хоккею на Кубок Карьяла сообщил ее главный тренер Олег Браташ. По его словам, пока не принято решение по вратарям, пишет «РИА Спорт».

Браташ обратил внимание, что на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября, едет молодой состав, в котором есть кандидаты на участие в молодежном чемпионате мира, в первую сборную и на поездку на Олимпийские игры.

— Поэтому это будет хорошая проверка игроков, хороший этап к вышеназванным соревнованиям, — заключил он.



В конце октября сообщалось, что четыре хоккеиста «Ак Барса» Тимур Билялов, Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов были вызваны в российскую сборную на Кубок Карьяла. Сегодня стало известно, что Билялов и Сафонов не примут участие в этом турнире.



Татьяна Демина