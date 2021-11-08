Кабмин Татарстана утвердил меры по повышению уровня цифровой зрелости предприятий промышленности

Кабмин Татарстана утвердил меры по повышению уровня цифровой зрелости предприятий промышленности республики на 2021—2022 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Минпромторгу и Минцифры республики поручено продолжать мониторинг уровня цифровизации татарстанских предприятий. Минцифры РТ совместно с Минобрнауки РТ, Минпромторгом РТ представить к 30 декабря предложения по программам обучения по направлениям цифровизации для руководителей компании.

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Университету Иннополис поручено представить предложения по созданию центра компетенции индустрии 4.0. Минпромторгу РТ до 30 января 2022 года необходимо представить предложения по внедрению промышленного интернета на предприятиях республики.

Ранее власти РТ выделили на модернизацию системы «Мои субсидии» более 29,4 млн рублей.

