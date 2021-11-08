Новости общества

12:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России подтвердились 39 400 случаев заболевания коронавирусом

11:34, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России подтвердились 39 400 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 834 495 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 25 582 человека, всего выздоровевших — 7 587 560 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 190 россиян, всего от инфекции скончались 248 004 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также