За сутки в России подтвердились 39 400 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 834 495 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 25 582 человека, всего выздоровевших — 7 587 560 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 190 россиян, всего от инфекции скончались 248 004 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко