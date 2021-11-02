Более 40 тысяч татарстанцев воспользовались налоговыми льготами по транспортному налогу

В Татарстане завершилась рассылка налоговых уведомлений за 2020 год на транспортные средства и объекты недвижимости. В общей сложности жители РТ получили более 2 млн извещений с суммой начислений 8 млрд рублей. По транспортному налогу начислено 4,5 млрд рублей.

Воспользоваться налоговыми льготами по транспортному налогу могут, например, инвалиды I и II групп, имеющие в собственности машины с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Подобным правом воспользовались уже более 40 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказали в УФНС России по РТ, общая сумма налоговых льгот для данной категории налогоплательщиков составила 107 миллионов рублей. Также преимущества предоставили и индивидуальным предпринимателям, которые наиболее сильно пострадали в период пандемии.

В ведомстве напомнили, что имущественные налоги за предыдущий год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2021-го.

В этом месяце сообщалось, что льготами по имущественным налогам воспользовались более 800 тысяч пенсионеров в Татарстане.

Диана Жиленкова