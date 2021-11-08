Минсельхоз предлагает отменить пошлины на импорт мяса

Для сдерживания цен в ближайшее время в Минсельхозе предложили отменить пошлины на импорт мяса, сообщают «Известия».



Предлагается установить квоту на замороженную говядину и свинину на объем годовой потребности каждого вида мяса — по 200 тысяч тонн. В этом случае пошлину хотят обнулить.

В Минсельхозе напомнили, что ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций. С октября импортеры говядины при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину. Теперь она составит минимум 15%. Для России продукция подорожает. Из-за издержек стоимость поднимется на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. Средние мировые цены на этот вид мяса уже выросли на 30% за год к сентябрю 2021 года до $4,4.

В Минсельхозе сообщили, что меры будут принимать с учетом ситуации по ценам и насыщенности рынка продукцией.

Фото: pixabay.com

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, правительство РФ в этом году ввело «плавающую» экспортную пошлину на зерно и продлило на год импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота.

Маргарита Головатенко