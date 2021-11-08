В Казани на ремонт подъездных дорог к школам и детсадам направят более 103 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на ремонт дорог общего пользования направят еще почти 103,5 миллиона рублей. На средства, выделенные из бюджета Татарстана, планируется привести в нормативное состояние подъездные дороги в жилых комплексах «Салават купере», «Новые горки» и «Весна 2».

В «Салават купере» намерены отремонтировать подъездную дорогу от улицы Альфии Авзаловой до улицы Хибинской и устроить парковочные карманы к школе на 1 224 ученических места. Там же запланировано благоустройство подъездной дороги и парковочных карманов по ул. Альфии Авзаловой к детскому саду на 260 мест, а также парковочных карманов у гимназии №189.

В список на ремонт включены подъездные дороги по ул. Родины к детскому саду на 330 мест в ЖК «Новые горки» и по ул. Азата Аббасова к дошкольному образовательному учреждению на 120 мест в жилом комплексе «Весна 2». Отремонтировать планируется и подъездную дорогу к спортивной школе «Мотор» по ул. Ленинградской в Авиастроительном районе Казани, следует из документации на портале госзакупок.



Заказчиком выступает Главтатдортранс РТ. Подрядчик должен завершить работы до 1 июля 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани за 29 миллионов рублей планируется отремонтировать тротуар у гимназии №175, дорогу к спортивной базе «Динамо» и съезд от улицы Васильченко к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина