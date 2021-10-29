Ремонт тротуара у гимназии №175, новая остановка: на что потратят 129 миллионов рублей из бюджета Татарстана

Фото: Максим Платонов

Более 129 миллионов на ремонт дорог и тротуаров

Как стало известно «Реальному времени», в Казани запланированы очередные работы по ремонту автодорог общего пользования и дорожно-уличной сети. На них из бюджета Татарстана готовы выделить более 129 миллионов рублей.

Непосредственно на ремонт дорог общего пользования в Казани планируют направить чуть более 29 миллионов рублей. На эти средства готовы привести в порядок три объекта. Среди них тротуар и парковочный карман у гимназии №175, где в мае произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек — два учителя и семь школьников.

Более чем в три раза дороже обойдется ремонт дорожно-уличной сети Казани — почти 100 миллионов рублей. Задание для подрядчика включает и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Подрядчики, которые займутся работами по улучшению казанских дорог и тротуаров, пока не определены. Их поисками занят Главтатдортранс.

На ремонт тротуара и парковочного кармана гимназии №175 предусмотрено 6,8 миллиона рублей. Фото: Максим Платонов

640 метров за 29 миллионов

Финансирование ремонта тротуара у гимназии №175, дороги к спортивной базе «Динамо» и съезда от улицы Васильченко осуществляется из бюджета Татарстана. Планируется, что работы продлятся до 15 апреля 2022 года.

Половина выделенной суммы, 15,3 млн рублей, уйдет на обновление дороги в Приволжском районе Казани. Там подрядчику потребуется отремонтировать 370 метров дороги к спортивной базе «Динамо».

На ремонт тротуара и парковочного кармана гимназии №175, расположенной в Советском районе Казани по адресу: Джаудата Файзи, 8а, предусмотрено 6,8 миллиона рублей. Общая протяженность — 150 метров.



На ремонт 120-метрового съезда от улицы Васильченко к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Московском районе Казани направят 7 миллионов рублей из республиканского бюджета.

На перечисленных выше объектах от подрядчика требуется провести устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, заменить бортовые камни и покрыть отведенную для работ площадку зернистым плотным асфальтобетоном. Приступить к работам он должен с момента подписания госконтракта.

Новая остановка и обновленные тротуары

К 15 апреля следующего года запланировано и завершение работ по другому заказу Главтатдортранса — ремонту дорожно-уличной сети Казани. Он бюджету Татарстана обойдется без малого в 100 миллионов рублей. Здесь больше и объем работ — 10,774 км.

Источник: Главтатдортранс

Если верить карте, представленной Главтатдортрансом, работы по обеспечению безопасности дорожного движения запланированы в разных точках по всей Казани — у станций метро «Авиастроительная» и «Дубравная». Ими охвачены Авиастроительный, Ново-Савиновский, Приволжский, Вахитовский, Московский и Советский районы города.

На пересечении улиц Несмелова и Гладилова заказчиком запланирован перенос детектора транспорта. На улице Тельмана хотят установить пластиковые и железобетонные сигнальные столбики и средства технического регулирования.

Судя по заданию, планируется установить новый остановочный пункт «Идель». Представлять он будет типичную для Казани остановку с металлическим каркасом и информационной панелью сбоку. Стоимость остановочного пункта оценивается в 337,5 тысячи рублей.

Значительный объем работ предполагает ремонт тротуаров и проездов. Подрядчику потребуется убрать старый слой покрытия и уложить новый.

Фото: Максим Платонов

Татьяна Демина