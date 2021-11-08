На составление плана управления Успенским собором и монастырем Свияжска направят более 1,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируется разработать план управления памятника всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Успенский собор и монастырь острова Град-Свияжск» на 2023-2027 годы. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить более 1,6 миллионов рублей.

Разработанный план управления должен обеспечить эффективную охрану объекта всемирного наследия для настоящих и будущих поколений, следует из документации, размещенной на портале госзакупок. Его объем должен составлять не менее 100 листов и не более 250 листов формата А4. От подрядчика требуется все разработанные документы перевести на английский язык.

Фото: Максим Платонов (архив)

Материалы необходимо предоставить на русском и английском языках в электронном виде на одном USB-флеш носителе. Заказчиком плана выступает Министерство культуры Татарстана.

Ранее в Татарстане объявили аналогичные тендеры на составление плана управления памятника всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля» на 2022—2026 года и для Болгарского историко-археологического комплекса.



Татьяна Демина