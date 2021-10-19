В Татарстане направят более 8 млн рублей на составление плана управления двух объектов ЮНЕСКО

В Татарстане объявили тендер на составление плана управления памятника всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля» на 2022—2026 гг. Начальная цена договора — 6,4 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

На аналогичную услугу размещен тендер для Болгарского историко-археологического комплекса. На составление плана управления готовы выделить более 1,7 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Заказчиком выступает Министерство культуры РТ. План управления должен включать в себя выдающуюся универсальную ценность объекта, анализ его текущего состояния, законодательные и регулятивные меры защиты и охраны, меры по обеспечению сохранности и безопасности и др.

В июле Министерство культуры РТ объявляло тендер на закупку книг для библиотек. Средства объемом 5 млн рублей выделили из республиканского и российского бюджетов.





Диана Жиленкова