В Челнах на сельхозярмарки завезли более 700 тонн продукции на сумму более 30 млн рублей

В Набережных Челнах на сельскохозяйственные ярмарки завезли более 700 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки вчера прошли на трёх постоянно действующих площадках — на Набережной Габдуллы Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Фото: nabchelny.ru

В середине октября в Татарстане в два раза увеличили поставки овощей на сельхозярмарки из-за повышенного спроса у населения.

