Умер последний в истории министр путей сообщения России

Последний в истории министр путей сообщения России, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) Вадим Морозов умер на 68-м году жизни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в железнодорожной отрасли.

Должность министра путей сообщения РФ Морозов занимал с октября 2003 по февраль 2004 года. В марте 2004 года Министерство путей сообщения РФ, созданное в 1992 году, было упразднено указом президента Владимира Путина.

Фото: wikipedia.org

31 октября умер бывший министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов.

