Умер бывший министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов
В прошлое воскресенье, 31 октября, умер бывший министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве финансов РТ.
Похоронили Мингазова в этот понедельник, 1 ноября. Причину смерти в Минфине не уточнили.
Мингазов занимал должность министра финансов ТАССР в 1988—1990 годах. Он принимал участие в обсуждении с представителями союзного правительства «рамки экономической самостоятельности тогда автономной Татарии».
В 1995 году он был предправления «Татпромстройбанка», затем предправления «ТатОНЭКСИМбанка». В нулевых Мингазов подался в политику. В 2004 году он шел седьмым номером партийного списка «Российской партии жизни», пытаясь избраться в Госсовет РТ. Одно время состоял и избирался по одномандатному округу в партии «Отечество — вся Россия», которая распустилась в 2006-м. Подробнее — в материале «Реального времени».
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