В КФУ рассказали о выходных и рабочих днях в 2022 году

В Казанском Федеральном университете вышел приказ с информацией о выходных и рабочих днях в 2022 году. Информация появилась на сайте вуза.

Согласно документу выходными днями станут 1—9 января, 23 февраля, 6—8 марта. Также работники КФУ будут отдыхать 1—3 мая, 7—10 мая, 11—13 июня и 4 ноября.

Для сотрудников университета, работающих по шестидневной рабочей неделе, рабочими днями объявлены 7 марта, 3 мая, 7 мая и 11 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2022 год. Количество выходных дней по нему составит 119 дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней.





Дарья Акимова