В Свияжске состоялось закрытие речной навигации — видео

Фото: Инна Серова (архив)

Сегодня на острове-граде Свияжске состоится закрытие речной навигации — 2021. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этот день на острове прошла экологическая очистка береговой полосы, подготовка площадки народного судостроения и традиционных волжских ремесел к работе в зимний период.

За сезон речной навигации 2021 года к берегам Свияжска причалило около 500 лодок и 102 теплохода, которые привезли 10 тысяч туристов.



Пассажирская навигация в Татарстане завершилась на две недели раньше срока. Подробнее — в материале «Реального времени».