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В Татарстане зафиксировали 217 новых случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд

11:46, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 217 новых случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 217 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За весь период пандемии в республике подтвердилось 31 937 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в республике выздоровели 49 татарстанцев. За весь период в РТ выздоровели 25 869 человек. Умерли за весь период 1 041 заболевших, в том числе 11 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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