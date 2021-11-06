В Татарстане зафиксировали 217 новых случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 217 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За весь период пандемии в республике подтвердилось 31 937 случаев COVID-19.



По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в республике выздоровели 49 татарстанцев. За весь период в РТ выздоровели 25 869 человек. Умерли за весь период 1 041 заболевших, в том числе 11 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Диана Жиленкова