В России установлен новый рекорд по суточному количеству заразившихся COVID-19

За последние сутки в России выявили 41 335 случаев заболевания COVID-19. Это новый антирекорд. Всего заболевших по стране выявили 8 755 930 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 6 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 29 201 человек, всего выздоровевших — 7 535 172 жителей РФ. За сутки коронавирус унес жизни 1 188 россиян, всего от инфекции скончались 245 635 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки проведено 524 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 907 084 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова