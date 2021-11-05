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В ЕАО еще 12 врачей отказались вакцинироваться и уволились

10:40, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ЕАО еще 12 врачей отказались вакцинироваться и уволились
Фото: realnoevremya.ru

Число уволившихся врачей скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) возросло с 15 до 27 человек, об этом сообщает BFM со ссылкой на областную прокуратуру.

Вчера об уходе заявили 15 врачей, не желающих ставить прививку. Сегодня с такими же заявлениями выступили еще 12 врачей. Так, число уволившихся сотрудников из-за нежелания ставить прививку от COVID-19 возросло до 27.

Фото: realnoevremya.ru

К 15 сотрудникам из города Облучье, которые заявили об увольнении вчера, сегодня присоединились коллеги из пашкинского филиала скорой помощи.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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