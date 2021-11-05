Рошаль раскритиковал сотрудников скорой помощи Облучья, уволившихся в знак протеста

Фото: Максим Платонов

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста. Так он прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье в Еврейской автономной области, сообщает «РИА Новости».

«Национальная Медицинская Палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь — тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Вчера об уходе заявили 15 врачей, не желающих ставить прививку. Сегодня с такими же заявлениями выступили еще 12 врачей. Так, число уволившихся сотрудников из-за нежелания ставить прививку от COVID-19 возросло до 27.

Алексей Нечаев