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Рошаль раскритиковал сотрудников скорой помощи Облучья, уволившихся в знак протеста

17:24, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Рошаль раскритиковал сотрудников скорой помощи Облучья, уволившихся в знак протеста
Фото: Максим Платонов

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста. Так он прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье в Еврейской автономной области, сообщает «РИА Новости».

«Национальная Медицинская Палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь — тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Вчера об уходе заявили 15 врачей, не желающих ставить прививку. Сегодня с такими же заявлениями выступили еще 12 врачей. Так, число уволившихся сотрудников из-за нежелания ставить прививку от COVID-19 возросло до 27.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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