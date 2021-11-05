Пешеход, которого сбили насмерть в Челнах, оказался охранником

Фото: МВД по РТ

Сегодня в 16.20 произошло ДТП в Набережных Челнах. Водитель автомобиля «Митцубиси Аутлендер», 1958 года рождения, сбил на Альметьевском тракте пешехода 1956 года рождения, который был охранником в одной из организаций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина умер на месте от полученных травм. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Фото: МВД по РТ

Ранее соцсети сообщили, что в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС, в МВД это опровергли.

Алексей Нечаев