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Пешеход, которого сбили насмерть в Челнах, оказался охранником

20:49, 05.11.2021
Пешеход, которого сбили насмерть в Челнах, оказался охранником
Фото: МВД по РТ

Сегодня в 16.20 произошло ДТП в Набережных Челнах. Водитель автомобиля «Митцубиси Аутлендер», 1958 года рождения, сбил на Альметьевском тракте пешехода 1956 года рождения, который был охранником в одной из организаций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина умер на месте от полученных травм. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Фото: МВД по РТ

Ранее соцсети сообщили, что в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС, в МВД это опровергли.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

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