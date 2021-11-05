Метеоролог рассказал о погоде в Казани в ноябре

Фото: Максим Платонов

О погоде в ноябре рассказал заместитель директора по международной деятельности, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Согласно долгосрочному прогнозу, ноябрь ожидается с температурами выше нормы, а именно около 1 градуса со знаком «плюс». Многолетняя норма температуры ноября составляет минус 3,5 градуса. При этом количество осадков также прогнозируется ниже нормы. Декабрь же, наоборот, прогнозируется с температурами ниже нормы. Январь, февраль, март прогнозируется в пределах нормы, — цитирует его слова пресс-служба вуза.

Фото: Максим Платонов

Первая декада ноября обещает быть достаточно теплой, с положительной температурной аномалией порядка плюс 4 градусов, отметил специалист. Отмечается, что с пятого на шестое ноября ожидается понижение атмосферного давления.

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в эту субботу, 6 ноября, прогноз озвучил Гидрометцентр РТ. Так, на территории Татарстана и Казани утром местами ожидается сильный туман. Ночью и днем будет наблюдаться сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 16—21 м/с.

Алексей Нечаев