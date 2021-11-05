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Дагестан не будет продлевать режим нерабочих дней

23:28, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Дагестан не будет продлевать режим нерабочих дней
Фото: realnoevremya.ru

Власти Дагестана не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

«С понедельника работаем в штатном режиме», — отметил собеседник агентства. Нерабочие дни действуют в республике с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Максим Платонов

Татарстан тоже не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Однако в республике не исключают введения дополнительных ограничительных мер. Введенные ранее ограничения продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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