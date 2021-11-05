В День Конституции Татарстана активисты будут раздавать ленточки триколор в Казани

Фото: Максим Платонов

Завтра, 6 ноября, в Татарстане пройдет День Конституции РТ. Молодежь республики проведет ряд акций, сообщили в пресс-службе Минмола РТ.

В Казани на улице Баумана с 13 до 15 часов активисты республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» будут раздавать ленточки триколор. Также в онлайн-формате проведут активности молодежные организации районов и городов РТ.

Кроме того, в МФЦ посетители тоже смогут получит ленточки — их вручат волонтеры.

В День Конституции Татарстана казанская телебашня предстанет в праздничном освещении. Она окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана с 17.00 до 22.00.