Казанская телебашня загорится праздничными огнями в День народного единства и День Конституции Татарстана

Фото: Максим Платонов

В День народного единства, 4 ноября, и День Конституции Татарстана, 6 ноября, казанская телебашня предстанет в праздничном освещении, сообщает Минцифры РТ.



Телебашня в праздничные дни окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана с 17.00 до 22.00.

День народного единства празднуется в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году и об окончании Смутного времени. День Конституции Татарстана празднуется в честь ее принятия республикой в 1992 году — это сыграло важную роль в становлении правовой системы и оказало позитивное влияние на общественно-политическое развитие республики. Оба праздника отмечаются в республике ежегодно.

Фото: Максим Платонов

В прошлый раз подсветка на телебашне включилась в честь 90-летия телевещания в России и Международного дня пожилых людей.

Маргарита Головатенко