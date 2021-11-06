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Татарстанские муниципалитеты объявили сходы граждан для самообложения, несмотря на эпидситуацию

02:25, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Муниципалитеты Татарстана массово объявили сходы граждан для принятия решений о самообложении, сообщает «Коммерсантъ».

Так, на официальном сайте правовой информации опубликованы десятки постановлений о проведении сходов, на которых планируется собрать с каждого жителя по 500—1000 рублей на различные нужды.

Мероприятия запланированы на ноябрь. Так, в селе Высокая Гора мероприятия запланированы с 15 ноября, в городе Кукмор сходы граждан начнутся с 13 ноября.

В конце октября правительство республики приняло постановление о мерах по предотвращению распространения в регионе COVID-19, согласно которому в Татарстане запрещаются массовые мероприятия. Однако по инициативе властей встречи «допускаются».

Маргарита Головатенко
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