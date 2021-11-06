Татарстанские муниципалитеты объявили сходы граждан для самообложения, несмотря на эпидситуацию

Муниципалитеты Татарстана массово объявили сходы граждан для принятия решений о самообложении, сообщает «Коммерсантъ».



Так, на официальном сайте правовой информации опубликованы десятки постановлений о проведении сходов, на которых планируется собрать с каждого жителя по 500—1000 рублей на различные нужды.

Мероприятия запланированы на ноябрь. Так, в селе Высокая Гора мероприятия запланированы с 15 ноября, в городе Кукмор сходы граждан начнутся с 13 ноября.

В конце октября правительство республики приняло постановление о мерах по предотвращению распространения в регионе COVID-19, согласно которому в Татарстане запрещаются массовые мероприятия. Однако по инициативе властей встречи «допускаются».

Маргарита Головатенко