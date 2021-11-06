Тихоокеанский флот России пополнится модернизированными корветами

12 корветами проектов 20385 и 20380 пополнится надводная составляющая Тихоокеанского флота России до 2027 года. Строительство серии этих корветов идет на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, сообщает ТАСС.

— Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей, — заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Недавно в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок.

