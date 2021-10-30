Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил надводные цели на учениях в заливе Петра Великого

В ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок, сообщает ТАСС.

— В рамках учений боевые расчеты корабля обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого выполнял морской щит-мишень, и уничтожили его с применением артиллерийской установки А-190, — сказал командир корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» капитан 3-го ранга Андраник Шишмонян.

Летом командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Константин Кабанцов сообщил, что корабли и суда ТОФ завершили развертывание в рамках проведения учений.

Алексей Нечаев