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Китайские космонавты в ближайшие несколько дней совершат выход в открытый космос

00:31, 06.11.2021
Китайские космонавты в ближайшие несколько дней совершат выход в открытый космос
Фото: pxhere.com

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР заявило, что находящиеся на орбите члены экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» в ближайшие несколько дней планируют совершить выход в открытый космос, сообщает ТАСС.

С момента прибытия на станцию 16 октября они занимались перемещением грузов, доставленных на базовый модуль станции «Тяньхэ».

Пекин активно развивает национальную космическую программу. В ее рамках в КНР разрабатывают различные спутники. Один из них — «Шицзянь-21» — для испытания технологий по ликвидации космического мусора. Он был успешно выведен на орбиту 24 октября.

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологии

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