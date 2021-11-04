На борту разбившегося Ан-12 были девять человек, найдены тела шестерых

На борту разбившегося в Иркутской области 3 ноября самолета Ан-12 находились девять человек, сейчас найдены тела шестерых погибших, сообщил первый замначальника главного управления МЧС по региону Андрей Рябоволов.



В самолете находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Найденные тела погибших доставили в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Из девяти человек четверо — граждане России, трое — граждане Белоруссии и двое — граждане Украины. К ликвидации последствий крушения самолета привлекли 296 человек и 76 единиц техники, сообщает «Интерфакс».

Фото: wikipedia.org

Самолет упал в районе села Пивовариха в Иркутской области и загорелся. Он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

Маргарита Головатенко