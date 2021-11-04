В Иркутске сообщили о гибели руководства авиакомпании при крушении Ан-12

При крушении самолета Ан-12 под Иркутском 3 ноября погибли генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье», сообщает «РИА Новости».



«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих — это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», — сказал губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На борту Ан-12 находились девять человек, сейчас найдены тела шестерых погибших. В самолете находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Найденные тела погибших доставили в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Фото: wikipedia.org

Самолет упал в районе села Пивовариха в Иркутской области и загорелся. Он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

Маргарита Головатенко