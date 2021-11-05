Иностранцев предупредили о резком «обнулении» их пенсий с 2023 года

Пенсионный фонд в скором времени прекратит выплаты иностранным гражданам, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, сообщила агентству «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.



Сейчас такие иностранцы могут получать пенсии в течение продолжительного периода времени — пока не наступит срок очередного предоставления документов. Однако ожидается, что с 2023 года им перестанут платить практически сразу после того, как разрешение на пребывание в РФ перестало действовать. Для этого хотят создать единый реестр сведений о населении.

Пока ПФР получает информацию из предоставленных МВД документов, но они не всегда приходят вовремя. В новом реестре же будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, и ПФР будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы пожилым иностранцам получать пенсию, нужен вид на жительство, еще гражданин должен был работать по официальному трудовому договору — бессрочному или сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно.

Маргарита Головатенко