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В Татарстане провели праздничную службу в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери

03:29, 05.11.2021
В Татарстане провели праздничную службу в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане провели праздничную службу в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери на Большой Красной, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Там собралась большая часть духовенства, чтобы отметить день Казанской иконы Божией Матери. Сотни гостей приехали в Казань, чтобы побывать на литургии и поклониться знаменитому образу. Также служба транслировалась в прямом эфире.

Летом состоялось торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, которое в столице Татарстана провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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