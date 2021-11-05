В Татарстане провели праздничную службу в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери
В Татарстане провели праздничную службу в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери на Большой Красной, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Там собралась большая часть духовенства, чтобы отметить день Казанской иконы Божией Матери. Сотни гостей приехали в Казань, чтобы побывать на литургии и поклониться знаменитому образу. Также служба транслировалась в прямом эфире.
Летом состоялось торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, которое в столице Татарстана провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Общество Татарстан
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