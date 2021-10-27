В Казани в ноябре пройдет учение ОДКБ по отработке совместной миротворческой операции
В Казань прибыл командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин для проверки готовности к учению коллективных миротворческих сил стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2021», которое пройдет 8—12 ноября, сообщил «Интерфакс».
— Воинские контингенты стран ОДКБ отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции, — говорится в сообщении.
Командующий осмотрит штаб руководства и командный пункт коллективных миротворческих сил ОДКБ на полигоне Казанского танкового училища, оценит ход подготовки к маневрам, проинспектирует места размещения воинских контингентов иностранных государств. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Учения миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021» анонсировались еще летом.
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