В Татарстане горит дача на острове
В Лаишевском районе РТ в районе Зеленого Бора произошел пожар, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Вечером 4 ноября поступило сообщение о том, что на острове на Волге горит дачный дом с надворными постройками, общая площадь горения составляет 50 квадратных метров.
Прибывшие пожарные переправились через залив на лодке. Пострадавших нет.
В 18.15 зафиксирована локализация. Пожарные отстояли от огня три дачных дома.
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