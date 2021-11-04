В Татарстане горит дача на острове

Фото: Максим Платонов

В Лаишевском районе РТ в районе Зеленого Бора произошел пожар, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Вечером 4 ноября поступило сообщение о том, что на острове на Волге горит дачный дом с надворными постройками, общая площадь горения составляет 50 квадратных метров.



Прибывшие пожарные переправились через залив на лодке. Пострадавших нет.



В 18.15 зафиксирована локализация. Пожарные отстояли от огня три дачных дома.

Алексей Нечаев