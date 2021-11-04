Самолет вылетел из Казани и вернулся в аэропорт — транспортная прокуратура проведет проверку

Фото: Татарская транспортная прокуратура

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшим 4 ноября этого года инцидентом в 13 часов 53 минуты. Боинг-738 вылетел рейсом №591 по маршруту Казань — Калининград и вернулся.

По предварительным данным, командир воздушного судна прервал вылет самолета в связи с обнаружившейся неисправностью генератора.

Фото: Татарская транспортная прокуратура

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Северный ветер», было возвращено на стоянку, там специалисты провели мероприятия по проверке оборудования самолета. На борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры были размещены в здании аэропорта. Самолет готовится к вылету.

На месте находился и.о. Татарского транспортного прокурора и сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Самолет вылетел из аэропорта Казани в 17 часов 34 минуты. Жалобы от пассажиров рейса не поступали.

В сентябре рейс Казань — Анталья задержали из-за технической неисправности лайнера. Для отправки пассажиров к месту назначения авиакомпания предоставила резервный самолет.

Алексей Нечаев