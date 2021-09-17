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Рейс Казань — Анталья задержали из-за неисправности самолета

11:55, 17.09.2021
Рейс Казань — Анталья задержали из-за неисправности самолета
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рейс Казань — Анталья задержали из-за технической неисправности лайнера, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта города Аделя Гатауллина.

Для отправки пассажиров к месту назначения авиакомпания предоставила резервный самолет — сейчас он летит в Казань. Рассчитывается, что отправиться он сможет в 12.30, сказал Гатауллин, уточнив, что во время ожидания пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами.

Рейс должен был вылететь ночью в 00.50.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня в 7.46 совершил экстренную посадку самолет рейса Омск — Москва. Самолет посадили в столице Татарстана по причине плохого самочувствия одной из пассажирок. Ее доставили в казанскую больницу. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортПроисшествияОбщество Татарстан

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