Рейс Казань — Анталья задержали из-за неисправности самолета
Рейс Казань — Анталья задержали из-за технической неисправности лайнера, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта города Аделя Гатауллина.
Для отправки пассажиров к месту назначения авиакомпания предоставила резервный самолет — сейчас он летит в Казань. Рассчитывается, что отправиться он сможет в 12.30, сказал Гатауллин, уточнив, что во время ожидания пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами.
Рейс должен был вылететь ночью в 00.50.
В Казани сегодня в 7.46 совершил экстренную посадку самолет рейса Омск — Москва. Самолет посадили в столице Татарстана по причине плохого самочувствия одной из пассажирок. Ее доставили в казанскую больницу. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает.
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