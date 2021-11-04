Дания задержала российское судно «Академик Иоффе»

Власти Дании задержали научно-исследовательское российское судно (НИС) «Академик Иоффе», принадлежащее Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, сообщило посольство России в Копенгагене.

— Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно плавает под российским флагом и используется в научных целях. Посольство получило и передало в МИД России копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание. По данному вопросу осуществляются контакты с МИД Дании.

Несколько лет назад в южнокорейском порту Пусан задержали российское судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон», из-за санкций США. Позднее судно освободили.

