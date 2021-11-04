Татарстан попал в топ-10 регионов с активным развитием интернет-торговли

Татарстан вошел в десятку регионов России, в которых наиболее активно развивается торговля через интернет. По итогам последних девяти месяцев на республику пришлось 1,9% от общего объема продаж, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).



Лидером по интернет-продажам стала Москва — на ее долю пришлось 20,1% от общего объема продаж. В тройке лидеров — Московская область (10,7%) и Санкт-Петербург — (7,3%). За ними следуют Краснодарский край (4,3%), Свердловская область (2,7%), Ростовская область (2,4%), Нижегородская область (2,0%), Самарская область (1,9%), и после Татарстана — Башкортостан — (1,6%).

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В целом доля регионов за указанный период в интернет-продажах увеличилась. Объем интернет-торговли в России по итогам девяти месяцев составил 2,41 трлн рублей, на локальный рынок из них приходится 2,07 трлн рублей (86%).

В Татарстане оборот розничной торговли в январе — сентябре 2021 года составил 785,7 млрд рублей.

Маргарита Головатенко