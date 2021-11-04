У челнинцев в «Ночь искусств» не будут требовать QR-код при посещении картинной галереи

В картинной галерее Набережных Челнов 4 ноября состоится «Ночь искусств» (0+). Для челнинцев и гостей города пройдут две выставки и одна экскурсия. Посетителей будут пускать без предъявления QR-кодов.

С 11 до 19 часов посетители смогут увидеть графические работы Рашита Гаимова. Также в этот день пройдет выставка «Искусство народов России».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 15:00 на бульваре Энтузиастов все желающие смогут присоединиться к экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова».

При посещении галереи необходимо иметь при себе медицинскую маску. Будет соблюдена и разрешенная наполняемость помещения — не более 70 процентов. Сотрудники галереи будут следить за соблюдением социальной дистанции, передают «Челнинские известия».

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Татьяна Леухина