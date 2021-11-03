В Нижнекамске произошел разлив дизельного топлива из-за столкновения большегрузов
В Нижнекамске произошел аварийный разлив дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Разлив топлива произошел участке промзоны в результате столкновения двух большегрузов (КАМАЗа и бензовоза Scania). Общая площадь загрязнения — 180 кв. м, разлито около 3 тонн горючего топлива. Специалисты провели отбор проб почвы.
По результатам анализа будут приняты меры административного реагирования, направленные на ликвидацию последствий аварийного разлива нефтепродуктов. Виновных привлекут к ответственности.
В июле в Татарстане инспекторы Минэкологии обнаружили разлив битума на почву на территории бывшего асфальтобетонного завода. Общая площадь загрязнения составила 380 кв. м.
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