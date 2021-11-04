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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и дождь, сильный ветер и до +6 градусов

06:24, 04.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и дождь, сильный ветер и до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 4 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер южный умеренный, утром и днем сильный местами порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +1... +6 градусов. В Казани ожидается от +2 до +6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов.

Общество Татарстан

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