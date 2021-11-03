В Казани продлено ограничение движения на участке по улице Баумана
В Казани вновь продлевается ограничение движения на участке улицы Баумана. Сообщает об этом сайт мэрии столицы Татарстана.
Участок улицы Баумана около дома №86 будет закрыт до 20 декабря. Ограничения связаны с проведением работ по реставрации фасада здания, являющегося объектом культурного наследия.
Сегодня в Казани также ограничили движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Касаткина. Движение будет закрыто до 17 ноября.
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