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В Казани продлено ограничение движения на участке по улице Баумана

16:50, 03.11.2021
В Казани продлено ограничение движения на участке по улице Баумана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вновь продлевается ограничение движения на участке улицы Баумана. Сообщает об этом сайт мэрии столицы Татарстана.

Участок улицы Баумана около дома №86 будет закрыт до 20 декабря. Ограничения связаны с проведением работ по реставрации фасада здания, являющегося объектом культурного наследия.

Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани также ограничили движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Касаткина. Движение будет закрыто до 17 ноября.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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