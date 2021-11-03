В Казани временно ограничат движение на участке улицы Касаткина
С 3 ноября в Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Касаткина. Объявление об этом появилось на сайте мэрии столицы Татарстана.
Движение будет ограничено до 17 ноября около дома №20 по улице Касаткина. Закрыт этот участок будет из-за работ по прокладке электрического кабеля для строительства жилого дома.
Ранее в Казани было ограничено движение по автомобильным дорогам по улице Назиба Жиганова и проспекту Альберта Камалеева до 15 ноября. Связано это было с работами по выносу инженерных коммуникаций.
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