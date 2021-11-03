В Казани временно ограничат движение на участке улицы Касаткина

Фото: Олег Тихонов (архив)

С 3 ноября в Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Касаткина. Объявление об этом появилось на сайте мэрии столицы Татарстана.

Движение будет ограничено до 17 ноября около дома №20 по улице Касаткина. Закрыт этот участок будет из-за работ по прокладке электрического кабеля для строительства жилого дома.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в Казани было ограничено движение по автомобильным дорогам по улице Назиба Жиганова и проспекту Альберта Камалеева до 15 ноября. Связано это было с работами по выносу инженерных коммуникаций.



Дарья Акимова